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 Четверг, 10 Сентября 2020 14:27
Карина Манукян

Торосян утвердил методическое руководство по оценке рисков заражения COVID-19 на рабочем месте

Торосян утвердил методическое руководство по оценке рисков заражения COVID-19 на рабочем месте

АрмИнфо. Решением министра здравоохранения РА Арсена Торосяна утверждено методическое руководство по оценке рисков заражения COVID-19 на рабочем месте.

Как сообщает министерство, методическое руководство предназначено для тех, кто вовлечен в организацию профилактики распространения COVID-19 на рабочем месте, разработку стандартных процедур действий, а также для специалистов органов общественного здравоохранения, и включает в себя общие указания несистемного характера для рабочих мест. COVID-19 передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Опасности заражения в связи с работой можно подвергнуться в любой момент: на рабочем месте, при посещении общины, где распространен коронавирус, а также по пути на работу и обратно. Риск заражения COVID- 19 в связи с работой зависит от вероятности тесного (социальная дистанция менее 1 метра) контакта с больными с симптоматикой или бессимптомными больными, а также от частых контактов. В условиях одной рабочей среды, могут быть работы или задачи, содержащие риски различного уровня. Таким образом, для оценки рисков необходимо учитывать рабочую среду, задачи, угрозы и имеющиеся ресурсы (к примеру, средства индивидуальной защиты).  Оценивать риски рабочих мест работодателем необходимо регулярно, консультируясь с органами общественного здравоохранения.

План действий на рабочем месте должен включать в себя мероприятия по обеспечению здоровья и безопасности, направленные на временное прекращение, возобновление деятельности на рабочем месте, и, в случае необходимости, изменение условий труда. План действий и предпринятые превентивные меры должны регулярно обновляться, исходя из эпидемической ситуации и тенденций ее развития, новых случаев COVID-19 на рабочем месте или в случае несоблюдения правил безопасности сотрудниками, посетителями или клиентами. Меры по предотвращению и смягчению последствий COVID-19 должны осуществляться совместно с действиями, направленными на преодоление других рисков, связанных с безопасностью труда и здоровьем, такими как эргономические проблемы, рабочая нагрузка и длительность рабочих часов, дистанционная работа, психосоциальные риски, и так далее. При разработке и осуществлении программ по предотвращению и смягчению последствий COVID-19 необходимо проконсультироваться с органами общественного здравоохранения, а также информировать сотрудников о внедренных мероприятиях.

В Армении в направлении борьбы с коронавирусом был организован и осуществлен ряд общественных здравоохранительных и социальных мероприятий, включая ограничения на передвижение, частичное или полное прекращение деятельности школ и хозяйствующих субъектов, установление изоляции и / или самоизоляции на конкретных географических территориях, ограничения на международные поездки. В зависимости от эпидемической ситуации, предпринятые профилактические и противоэпидемические мероприятия в разных странах, в том числе в Республике Армения, соответственно изменились (устранение ограничений). Учитывая то обстоятельство, что международные подходы изменяются, данный документ может быть внесен в изменения, принимая за основу новые подходы ВОЗ. 

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