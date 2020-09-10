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 Четверг, 10 Сентября 2020 14:23
Александр Аванесов

В Армении брак можно будет оформить на следующий день после подачи заявления

В Армении брак можно будет оформить на следующий день после подачи заявления

АрмИнфо.В Армении брак можно будет оформить  на следующий день после подачи заявления. Правительство Армении на заседании 10 сентября одобрило поправки в законе "О регистрации  актов  гражданского состояния" и в пакете смежных законов.

По словам министра юстиции РА Рустама Бадасяна, с сентября 2014 года в системе Министерства юстиции была внедрена единая электронная

система регистрации актов гражданского состояния, которая стала доступной для всех ЗАГСов   Армении.  Одной из основных целей внедрения системы   было создание единого реестра актов гражданского состояния на всей территории республики ,  создание службы "единого окна", упрощение администрирования,  что создало бы здоровую конкуренцию для поставщиков государственных услуг  и повышение  их качества.   На основании внесенных в 2019 году  в закон поправок свидетельства о браке или их дубликаты  стали предоставляться исключительно в электронном  виде, что позволяет заявителям загружать их на свои компьютеры, телефоны и сохранять в течение неопределенного  периода времени.  В 2020 году Минюст разработал и внедрил электронную платформу  для оказания услуг записи актов гражданского состояния, в рамках которой заявки также можно подавать в электронном виде.   В том же году  Минюст разработал и реализовал идею  "Объединенного офиса государственных услуг",  который объединил пункты обслуживания восьми департаментов под одной крышей,  действуя по принципу Front  Office.  Однако, несмотря на все эти реформы, система органов записи актов гражданского состояния с 2004 года находится в состоянии неопределенности. В  частности, территориальные отделения департамента  записи актов гражданского состояния  являются общественными учреждениями, над которыми Министерство юстиции имеет полномочия осуществлять исключительно методологическое  управление и контроль.  В этой связи,  предлагается   внедрить   новую систему органов записи актов гражданского состояния, в которой регистрирующие подразделения будут работать с новым фронт офисом.  В частности, заявки будут приниматься  местными ЗАГСами,   а также уполномоченными частными  операторами,   созданными в соответствии с законом, а также представительствами РА  в зарубежных странах.   Другими словами, в случае  принятия пакета  территориальные органы продолжат работу в подчинении  общины, но на уровне фронт офиса. Пакет  определяет порядок  приема  электронных заявлений и их  регистрации. Предусмотрено также, что заявления о государственной регистрации акта гражданского состояния подаются в Агентство по регистрации актов гражданского состояния   в электронном виде или через сервисные центры.  Разрешается  и возможность представления нотариально заверенных переводов документов, выданных иностранным государством. В документе также  определена ответственность за достоверность предоставленной информации,  разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в электронном реестре,  определена ответственности руководителя  Агентства  и  регистратора.  Пакет  уточняет порядок электронного документооборота между  ЗАГСами и другими ведомствами, а также пределы предоставления информации.  Также разрешается регистрация браков граждан иностранных государств.  Сокращены сроки регистрации брака. В настоящее время регистрация осуществляется в течение от 10 дней до 3 месяцев после подачи заявления. В проекте предусмотрено, что  государственная регистрация брака происходит в день, указанный в совместном заявлении  граждан, но не ранее следующего рабочего дня после подачи заявления.  Предусмотрено также ведение электронного архива. Все бумажные документы будут сданы в Национальный архив.

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