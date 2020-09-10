Четверг, 10 Сентября 2020 13:40

АрмИнфо. В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, осуществленных в Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении, выяснены обстоятельства применения насилия в отношении сотрудников полиции во время акции протеста в городе Иджеван.

Как сообщает Следственный комитет, согласно данным, полученным следствием, 17 июля 2019 г., начиная с 18:00, группа лиц, выражая свое недовольство в связи с ужесточением борьбы с незаконной вырубкой деревьев, перекрыла отрезок перекрестка Ереванской и Иджеванской улиц на межгосударственной дороге Армения-Грузия, препятствуя нормальному ходу дорожного движения.

Не подчинившись законным требованиям сотрудников Полиции РА освободить проезжую часть, прекратить действия, препятствующие движению транспорта и нарушение общественного порядка, часть участников акции повредила крышу остановки общественного транспорта на указанном перекрестке, бросив камни, разбили стекло автомобиля <ПАЗ- 32054>, стоящего на балансе Полиции РА, а также лобовое стекло оказавшегося в пробке грузового автомобиля <Рено Премиум>. Кроме того, протестующие нанесли руками и ногами удары по сотрудникам полиции, применив к ним насилие, не опасное для жизни и здоровья, в результате чего последние получили телесные повреждения разных степеней тяжести. По совокупности добытых достаточных доказательств 20 лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 316 УК РА (применение насилия в отношении представителя власти. В отношении 12 из них в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу, которое в дальнейшем было заменено залогом, а в отношении 8 лиц была избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие в отношении 20 обвиняемых завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением.