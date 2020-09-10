Четверг, 10 Сентября 2020 13:32

АрмИнфо. Накануне начала нового учебного года в Армении осуществляется масштабное тестирование учителей средних общеобразовательных школ на наличие COVID-19 . Об этом 10 сентября на заседании правительства заявила заместитель министра здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, также тестированию подвергаются прибывающие из-за рубежа граждане. И, несмотря, на сокращение процента заболевших, в любом случае заместитель министра призвала граждан страны быть бдительными и поддерживать утвержденные нормы противоэпидемиологической безопасности.

В свою очередь, министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян отметил, что поддержание норм безопасности приведет к ослаблению карантинного режима, к чему стремится и само ведомство. Он в очередной раз призвал жестко придерживаться установленных норм, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к нормальной жизни.