Четверг, 10 Сентября 2020 13:30

АрмИнфо. Председатель НС РА Арарат Мирзоян распространил заявление касательно отставки депутата от <Моего шага> Арсена Джулфалакяна.

В заявлении, в частности, говорится: <9 сентября, согласно части 1 статьи 155 конституционного закона <Регламент Национального Собрания>, депутат Национального Собрания РА Арсен Джулфалакян представил заявление о сложении своих полномочий. Согласно части 2 статьи 155 <Регламента Национального Собрания", если в течение недели после оглашения своей отставки депутат письменным заявлением отзывает свое предыдущее заявление, то председатель НС выступает с заявлением касательно этого; если депутат не отзывает свое заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает и оглашает председатель НС>.

Добавим, что о своем решении отказаться от депутатского мандата Джулфалакян сообщил накануне, обосновав это принципиальными разногласиями с министром образования, науки, культуры и спорта РА Араиком Арутюняном касательно подходов к управлению подведомственными ему сферами. Джулфалакян также отметил, что выбранный министром путь является бесперспективным, и не решит имеющиеся проблемы.