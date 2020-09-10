Четверг, 10 Сентября 2020 13:25

АрмИнфо. Группа общественных наблюдателей, осуществляющих общественный контроль в уголовно­исполнительных учреждениях и органах МЮ РА посетила УИУ <Нубарашен> для выяснения обстоятельств инцидента с применением силы в отношении арестантов.

Согласно сообщению Группы, во время визита выяснилось, что 23 августа текущего года специальным подразделением Уголовно-исполнительной службы МЮ РА был совершен незапланированный визит, во время которого был проведен обыск в 4-ом карцере, где находились арестанты Г.Ш.-и

А.Ш. В ходе обыска запрещенных предметов обнаружено не было. Однако, согласно составленной докладной об инциденте, арестованные лица не подчинились законным требованиям сотрудников, поэтому возникла необходимость применения специальных средств и физической силы. Будучи крайне обеспокоенной правомерностью и соразмерностью применения специальных средств и физической силы, Группа сразу после своего визита в УИУ представила сообщение о преступлении в прокуратуру РА, предложив возбудить уголовное дело с целью проверки законности действий сотрудников специального подразделения. Кроме того, было предложено немедленно назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении указанных лиц, лишенных свободы.

<4 сентября Группа получила официальное разъяснение от следственной службы, что по факту превышения должностных полномочий, сопровождаемого видимым насилием со стороны должностных лиц, осуществляющих государственную службу, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 309 УК РА>, - говорится в сообщении.