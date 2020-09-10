Четверг, 10 Сентября 2020 12:52

АрмИнфо. Депутат от фракции "Мой шаг" Арсен Джулфалакян сообщил о том, что он обратился к председателю парламента Арарату Мирзояну по поводу сложения с себя депутатских полномочий. Об этом Джулфалакян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Джулфалакян сообщил, что причиной, из-за которой он принял данное решение стали принципиальные разногласия с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном.

"Вопрос, в частности, касался принципов управления в руководимой Арутюняном сфере. Я считаю, что нынешний курс бесперспективен, и не может решить стоящие перед данной сферой задачи. Таким образом, приходится констатировать, что моя дальнейшая деятельность в сложившейся ситуации не будет служить выполнению миссии депутата",- подчеркнул он.

Джулфалакян также заметил, что он благодарен коллегам за эффективное сотрудничество в течение прошедших двух лет.