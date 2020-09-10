Четверг, 10 Сентября 2020 12:44

АрмИнфо. В Армении продолжает сохраняться положительный тренд в вопросе борьбы с COVID-19. Об этом 10 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, самым большим риском вспышки эпидемии в ближайшее время может стать возобновление занятий в школах. По этой причине

приняты решения, которые, однако, неоднозначно воспринимаются общественностью. В частности, недовольство общественности вызывает

требование об обязательном ношении школьниками защитных масок. Но власти вынуждены идти на этот шаг, чтобы не допустить

возвращения к новому кризису. Премьер- министр также констатировал, что имеются комментарии, которые не могут не вызвать удивления, поскольку все принимаемые противоэпидемиологические мероприятия и решения направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности граждан, в том числе, и детей. "Мы будем проводить ежедневный мониторинг ситуации, и при продолжении положительного тренда постепенно, шаг за шагом начнем процесс выхода из ограничений", - сказал глава армянского правительства.

Он также заметил, что за последние 20 дней в стране устойчиво фиксируется менее 200 случаев заболеваемости коронавирусом. При этом, существенно снизилось количество граждан, проходящих лечение, их по положению на сегодняшний день не более 3 тысяч . Также на беспрецедентно высоком уровне находится количество протестированных граждан, снижается и процент подтвержденных случаев, который составляет 5%, что по международным меркам является неплохим показателем.

Напомним, что по данным на 11:00 10 сентября в Армении выявлено 174 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности, в

республике было подтверждено 45326 случаев коронавируса, выздоровели 41233 человека, скончались 906. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного человек в возрасте 82-х лет; у него были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 2908 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 227809 тестов на коронавирус (из них 3250 - за последние сутки).