Четверг, 10 Сентября 2020 12:39

АрмИнфо. По данным на 11:00 10 сентября, в Армении выявлено 174 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 210 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 45326 случаев коронавируса, выздоровели 41233 человека, скончались 906. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного человек в возрасте 82-х лет; у него были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 2908 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 227809 тестов на коронавирус (из них 3250 - за последние сутки).