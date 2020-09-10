Четверг, 10 Сентября 2020 10:25

АрмИнфо. "Коронакризис оголил все наши уязвимые места и показал недостаточную степень интеграции и взаимодействия наших экономик".

Как сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, об этом в ходе выступления на площадке Экономического форума СНГ, который прошел 9 сентября в формате видеоконференцсвязи заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

"Удельный вес взаимной торговли государств-участников СНГ в общем объеме внешней торговли Содружества по итогам 2019 года составил 18,4%. Это на 2,5% меньше чем в 2010 году. Аналогичный показатель стран ЕС составил в прошлом году 60,7%, НАФТА - 40,1%, АСЕАН - 22%",

- рассказал Бахыт Султанов.

По его словам, странам необходимо акцентировать работу на углублении региональной интеграции, создании благоприятных условий для развития

производственной кооперации и диверсификации структур товарных потоков. "Считаем необходимым усилить фактор самодостаточности Содружества наших стран", - сказал Султанов.

Министр торговли и интеграции РК предложил государствам-членам СНГ объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности стран Содружества. "Мы выдвигаем инициативу создания межгосударственной

товаропроводящей системы",- заявил Султанов.

Он пояснил, что национальные товаропроводящие системы уже создаются Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Объединение крупных оптово- распределительных и агро-логистических центров государств единой информационной системой позволит странам оперативно обмениваться данными по имеющимся и прогнозным объемам, видам продукции, качеству и стоимости, а также даст возможность внедрения электронной торговой площадки.

Кроме того, единая межгосударственная товаропроводящая система позволит странам СНГ объединить производителей сельхозтоваров, экспортеров, импортеров, покупателей и логистические компании в единый международный пул, что облегчит экспорт товаров в третьи страны.

В рамках развития трансграничной торговли, Бахыт Султанов предложил создать приграничные оптово-распределительные центры. "Такие центры могут быть созданы на базе реализуемых в приграничных государствах проектах. К примеру, Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС) на границе Казахстана с Узбекистаном, в районе наиболее оживленных и крупных пунктов перехода на казахстанско-кыргызской границе", - предложил Министр Султанов. Министр торговли и интеграции РК также выступил в поддержку регионализации производственных процессов и промышленной кооперации стран-участниц СНГ. По его словам, это позволит не только наладить высокотехнологичные производства, но привлечь инвестиции в страны Содружества.

"Структура конкурентных преимуществ наших стран и широкая сырьевая база позволяют нам формировать совместный инвестиционный продукт и привлекать смещаемые из Юго- Восточной Азии, КНР и других регионов производственные активы", - заявил Султанов.

По его словам, "текущий тренд по перераспределению глобальных торговых процессов должен быть использован для создания центров компетенции в приоритетных отраслях промышленности, формирования новых и расширения существующих промышленных связей".

Третье перспективное направление сотрудничества - цифровые технологии в торговле. "У наших стран имеется общее концептуальное поле в отношении применения цифровых технологий для развития электронной коммерции", - сообщил Бахыт Султанов, призвав коллег "актуализировать правовую базу, которая будет упрощать процедуры электронной торговли, предоставлять доступ к финансированию, противодействовать киберпреступности, а также создать условия нашим предпринимателям для выхода на мировые электронные торговые площадки".

"Главное во взаимной торговле - это исключение барьеров. Цифровизация самый реальный инструмент для этой задачи. Очевидно, что мировая экономика уже не будет прежней. В этой связи, сегодня, как никогда, важно активно использовать преимущества Содружества - стратегическое партнерство, обширная нормативно-правовая база, географическая близость, налаженная транспортная инфраструктура", - резюмировал глава Министерства торговли и интеграции РК.

В ходе Форума обсуждались вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества в условиях пандемии COVID-l9. А также темы развития сотрудничества в логистической сфере и в сфере цифровых технологий и онлайн площадок торговли и оказания услуг.