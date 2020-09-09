Среда, 9 Сентября 2020 22:56

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 9 сентября принял Временного поверенного в делах посольства Соединенного Королевства в Армении Хелен Фазей (Helen Fazey). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно источнику, министр пожелал Фазей новых достижений в развитии армяно-британских отношений, в частности, в области обороны. В ходе обсуждения Давид Тоноян выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества, выразив надежду, что после ослабления ограничений, обусловленных пандемией короновируса, сотрудничество получит новый импульс.

Стороны также отметили важность проведения двусторонних военно-политических обсуждений с целью обмена позициями по вопросам международной и региональной безопасности.

Министр обороны также коснулся событий в регионе и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в сфере обеспечения безопасности.