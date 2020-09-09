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 Среда, 9 Сентября 2020 22:55

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 10 сентября

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 10 сентября

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 9, 9А, 11, 13 на улице Парпеци, 2-ой тупик Туманяна, жилые дома 19, 39 на улице Туманяна, жилой дом 1 на 2-ом тупике Туманяна, жилые дома 1, 1а, 20 на улице Саряна, жилой дом 49

на улице Пушкина, жилые дома 14, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на улице Касяна, жилой дом 8 на улице Кочара, жилой дом 20 на улице А.Хачатряна, жилые дома 1/2, 1/4, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на 19-ой улице Арабкира, жилой дом 62 на пр.  Баграмяна, собственные дома на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 34а на улице Гюльбенкяна, жилой дом 6/2 на 27-ой улице, собственные дома на 43-ей улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 23 на улице Лепсуса, жилые дома 2, 6 у Канакерской ГЭС, школа N132, детский сад N33, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 5-ом переулке Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке Манташяна, собственные дома на улицах Мхчяна, Байдукова, жилые дома 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца, жилые дома 24, 26 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 38 в 1-ом квартале Давташена; собственные дома на улицах Норка 5, 7, 9, собственные дома на улице Г.Овсепяна, жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 5 на 1-ом переулке Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 3/6 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 3 на улице Гюликевхяна в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 3 на улице Б.Мурадяна, жилой дом 6 на улице Мара в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 9 на улице Г.Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 53, 67/1 на улице Вильнюса в 9- ом Норкском массиве; жилой дом 66 в квартале ''Брюсвов'', собственные дома 18-29 на 6- ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

10?00-16?00 села Агарак и Ахдзк;

11:00-17:00 села Рья Таза, Мират, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат и Агарак;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Сафаряна, Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят- Нова, частично улицы Ширака, Комитаса, Абовяна,

Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?00-13?00  частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

11?00-17?00 села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни;

в Гегаркуникской области:

10?00-11?30 жилые дома 148, 150, 152 на улице Наирян, ПСБ N33 МЧС РА, компания "Араратбанк", маркет "Амали", ЧП "Н.Саргсян и

"Г.Саакян", а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

13:30-16:30 ООО "АБЗ", "Гега Стар", "Ай Эм Си" и "Ани", ЧП "АБЗ", "Ер Ру", "Алприс" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00  центральная часть села Покр Сариар в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

10:00-14:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-16:00  села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум, Техут и Каркоп;

11:00-17:00  села Саратовка, Новосельцево и Гетаван;

в Сюникской области:

10:00-11:00  улицы 1, 2, 3, 4, частично улица Исраеляна, улица

Г.Лусаворича, жилые дома 9, 11, 13, 15 на улице Сисакана, жилой дом 2 на улице Дуряна в городе Сисиан;

11:30-12:30 улица Андок Ишхан Гавита, жилые дома 31, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49 на улице Сисакан, частично улица А.Манукяна в городе

Сисиан;

13:00-14:00 частично улицы Мясникяна, Адонца, Сисакана, А.Манукяна, переулок Адонца в городе Сисиан;

14:30-15:30 улица Ширака в городе Сисиан;

11:00-17:00 села Дарбас, Лор, Геташаг, Шенатаг, Лцен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16:00 села Татев, Сваранц, Кашуни, Тандзатап, Тандзавер, Агвани и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:00 частично село Андокаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180

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