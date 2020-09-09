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 Среда, 9 Сентября 2020 17:51

Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.

Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян провел обсуждения, в ходе которых рассматривался проект стратегического развития национального оператора почтовой связи <Айпост> (Армпочта) на 2020-2025 годы.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян впервые упомянул изменения, внесенные в работу "Айпост" за последние 5 месяцев. Вновь открыт офис Haypost в США, и предпринимаются шаги для открытия офиса в Китае. Пенсии уже выплачиваются в электронном виде, запущена гибридная почтовая служба, активизировалось международное сотрудничество. До конца года планируется запустить электронный кошелек <Айпост>. Программа мотивации сотрудников <Айпост> действует на всей территории Армения с июля. В августе на 25% повысилась средняя заработная плата около 1300 сотрудников государственной компании.

Представляя проект стратегического развития компании на 2020-2025 гг. генеральный директор Айк Карапетян рассказал о текущей ситуации и видении развития. По его словам, стратегия разработана на основе изучения лучших мировых практик совместно с одной из консалтинговых организацией. Ожидается, что с проведением реформ <Айпост> станет национальным почтовым оператором с эффективным управлением и прибыльной бизнес-моделью. Стратегические цели компании - обеспечение доступа к качественной почтовой связи как в стране, так и за пределами страны, сбалансированное развитие инфраструктуры, предоставление качественных как почтовых, так и дополнительных услуг, внедрение новых цифровых решений. Ориентация - сфера платежей, логистики, электронной коммерции, финансовых, госуслуг, управления недвижимостью. Были представлены основные прогнозируемые индикаторы.

Премьер-министр отметил, что <Айпост> имеет широкое представительство на всей территории Армении, что дает возможность рассматривать реформы не только с точки зрения улучшения почтовой связи, но и с точки зрения сетевого развития смежных инфраструктур и внедрения корпоративной культуры. Никол Пашинян поручил внести в проект поправки, уточнить объем госуслуг, которые может оказывать <Айпост> и вынести проект на экспертное и общественное обсуждение. Премьер-министр также поручил представить детальный проект по эффективному управлению недвижимими имуществом компании.

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