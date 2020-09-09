Среда, 9 Сентября 2020 17:39

АрмИнфо. То, что дело по 1 марта 2008 года превратилось в фарс с легкой руки самого второго президента Армении и его защитников уже ни у кого не вызывает сомнений. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Депутат подчеркнул, что если Кочарян хочет вернуться в политику, то ему следует прекратить искусственно затягивать судебный процесс по делу. <Почему дело затягивается? Все из-за того, что постоянно обсуждается мера пресечения в отношении Кочаряна и до судебного разбирательства дело так и не доходит>, - подчеркнул глава комиссии. В этом смысле Кочарян заявил, что у армии сейчас есть не только внешние, но у внутренние враги.

Кочарян напомнил недавнее заявление второго президента о том, что не знает, в чем его обвиняют. <Получается, что Кочарян не знает о секретном приказе 0038, из-за которого руководству армии также предъявлено обвинение? Если Кочарян действительно хочет вернуться в политику, то он должен перестать мешать судебному разбирательству. В противном случае, нужно прекратить говорить о своем возвращении в политику>,- заметил депутат.

Отметим, что в деле 1 марта содержится приказ под номером 0038, который подписан под грифом "совершенно секретно". Согласно обвинению, именно этот приказ предусматривал участие армии в разгоне демонстрантов в ходе событий 1 марта 2008 года. В свою очередь экс-министр обороны Сейран Оганян заявлял, что приказ 0038 ничем не отличался, к примеру от приказа 0037. Он отмечал, что не превышал своих должностных полномочий, подписывая злополучный документ, так как имел право переводить военные соединения на казарменное положение, а основанием для составления приказа являлась Конституция Армении, согласно которой защита важных государственных учреждений и объектов возложена на ВС.

Напомним, что в результате последовавших президентским выборам в Армении 2008 года столкновений оппозиции, в том числе и с армейскими подразделениями, погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.

Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер-Петросяна, который в президентской гонке с Сержем Саргсяном де-юре проиграл на выборах, но был уверен, что результаты их сфабрикованы. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, но, отсидев 2 года, был выпущен на свободу. Во время <бархатной революции> Пашинян обещал, что все авторы этого побоища должны предстать перед законом и понести наказание.