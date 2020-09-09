Среда, 9 Сентября 2020 15:49

АрмИнфо. В рамках совместного проекта, эксперты чешской НПО <Арника> и армянских организаций <Центр общинной мобилизации и содействия> (CCMS) и <ЭкоЛур> изучат негативное воздействие Наатакского хвостохранилища Ахталинского ГОКа на здоровье местных жителей.

Как сообщает <ЭкоЛур>, в этих целях у жителей будут отобраны пробы мочи и ногтей, а также домашней пыли, которые затем будут направлены на анализ в аккредитованную лабораторию Института здравоохранения Чехии. Все три вышеотмеченные организации уже третий год занимаются исследованием загрязнения Лорийской области вследствие горнорудной промышленности. В исследованиях 2018-2019 гг. проводились анализы по определению содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в отложениях, почве, фруктах, овощах и волосах человека. Результаты анализов подтвердили наличие завышенных значений тяжелых металлов и токсичных элементов в пробах. Исследование 2019 г. показало, что существуют канцерогенные и не канцерогенные риски, связанные с наличием мышьяка, никеля и кадмия в отобранных пробах. Наибольшая степень риска, связанная с содержанием этих элементов, была выявлена у детей.

В 2020 году анцент будет сделан на определение в пробах содержания токсичных элементов и тяжелых металлов, наиболее характерных для химического загрязнения Лори, то есть мышьяка, никеля, кадмия, свинца и меди. Примечательно, что жители сел Мец-Айрум и Чочкан, расположенных недалеко от Наатакского хвостохранилища, проявили большой интерес к проведению исследований.

Результаты исследования будут представлены и опубликованы к концу 2020 года.