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 Среда, 9 Сентября 2020 15:46
Ани Мшецян

Айк Алумян: Кассационный суд не должен принимать жалобу прокуроров по делу Роберта Кочаряна

Айк Алумян: Кассационный суд не должен принимать жалобу прокуроров по делу Роберта Кочаряна

АрмИнфо. Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян считает, что Кассационный суд не должен принимать жалобу прокуратуры на решение об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Об этом Алумян заявил на пресс-конференции.

Отметим, что Апелляционный суд Армении в июне принял решение об освобождении экс-президент под залог в 2 млрд драмов. Данное решение обжаловали все участники процесса - адвокаты, прокуратура и потерпевшая сторона.

Адвокат подчеркнул, что по закону, потерпевшая сторона не имеет права обжаловать решения, касающееся меры пресечения. <Согласно уголовно-процессуальному кодексу, обжаловать решение о мере пресечения не имеет также прокурор. Хотя, на самом деле, все обстояло несколько иначе. Кассационный суд практически всегда рассматривал и удовлетворял ходатайство прокуратуры>, - заметил он.

Алумян подчеркнул, что надеется на то, что суд найдет в себе силы оказаться от данной практики. <Правда, нас беспокоит тот факт, что наша жалоба пока еще не принята в производство>, - подчеркнул он.

Адвокат также сообщил, что на сегодняшний день в Европейском суде по правам человека находится 10 дел в связи с незаконными действиями в отношении Роберта Кочаряна. <Особых новостей по этим делам нет. Скажем так, новостью является тот факт, что все дела зарегистрированы>,- подчеркнул Алумян.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в стране. Экс-президента трижды арестовали. В 18 июня 2020 года Апелляционный суд принял решение об освобождении Роберта Кочаряна под залог в 2 млрд драмов

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