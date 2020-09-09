Среда, 9 Сентября 2020 15:46

АрмИнфо. Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян считает, что Кассационный суд не должен принимать жалобу прокуратуры на решение об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Об этом Алумян заявил на пресс-конференции.

Отметим, что Апелляционный суд Армении в июне принял решение об освобождении экс-президент под залог в 2 млрд драмов. Данное решение обжаловали все участники процесса - адвокаты, прокуратура и потерпевшая сторона.

Адвокат подчеркнул, что по закону, потерпевшая сторона не имеет права обжаловать решения, касающееся меры пресечения. <Согласно уголовно-процессуальному кодексу, обжаловать решение о мере пресечения не имеет также прокурор. Хотя, на самом деле, все обстояло несколько иначе. Кассационный суд практически всегда рассматривал и удовлетворял ходатайство прокуратуры>, - заметил он.

Алумян подчеркнул, что надеется на то, что суд найдет в себе силы оказаться от данной практики. <Правда, нас беспокоит тот факт, что наша жалоба пока еще не принята в производство>, - подчеркнул он.

Адвокат также сообщил, что на сегодняшний день в Европейском суде по правам человека находится 10 дел в связи с незаконными действиями в отношении Роберта Кочаряна. <Особых новостей по этим делам нет. Скажем так, новостью является тот факт, что все дела зарегистрированы>,- подчеркнул Алумян.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в стране. Экс-президента трижды арестовали. В 18 июня 2020 года Апелляционный суд принял решение об освобождении Роберта Кочаряна под залог в 2 млрд драмов