Среда, 9 Сентября 2020 15:45

АрмИнфо. Можно сказать, что процесс по делу Роберта Кочаряна превратился в фарс. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян, тем самым поддержав мнение коллег, защищающих потерпевшую сторону.

Адвокат также отметил, что согласен с точкой зрения министра юстиции о том, что процесс затягивается. <Да, безусловно, такое явление имеет место быть. Но, я бы порекомендовал Бадасяну выяснить причины, по которым данное дело затягивается. А дело в том, что судьи не хотят иметь ничего общего с этим делом. Это очевидно, достаточно просто просмотреть число самоотводов. Кроме того, данное дело находилось у судьи Давида Григоряна, но против него было сфабриковано уголовное дело, чтобы передать дело Кочаряна другому судье. Затем дело длительное время не передавали другому судье, так как Анна Данибекян была в отпуске, ждали, пока она вернется. После того, как дело было вновь передано Данибекян, сама судья зачастую отсутствовала по различным причинам>, - подчеркнул Алумян.

Он выразил надежду, что глава Минюста учтет все эти факты и придет к определенным выводам. Также адвокат отметил, что суд фактически превратился в одну из сторон обвинения. <Суд не готов осуществлять правосудие по делу Роберта Кочаряна. Посудите сами, любое ходатайство решается в соответствии с мнением прокурора. Можно сказать, что ситуация такова: с одной стороны адвокаты и их подзащитные, а с другой прокуроры и судья>, - подчеркнул Алумян.

Что касается того, что потерпевшие отказались принимать участие в заседаниях, Алумян выразил точку зрения о том, что возможно последние хотят таким образом оказать давление на суд.

Отметим, что 7 сентября адвокат Тигран Егорян сообщил, что потерпевшая сторона больше не будет принимать участие в заседаниях по делу 1 марта 2008 года, так как пострадавшие считают, что судебный процесс превратился в фарс. Более того, они считают, что некоторые структуры саботируют дело и препятствуют попыткам найти истинных виновных убийств, имевших место при столкновениях 1 марта 2008 года