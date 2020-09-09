Arminfo.info




﻿
 Среда, 9 Сентября 2020 15:45
Ани Мшецян

Адвокат Роберта Кочаряна поддержал мнение потерпевшей стороны: процесс по делу превратился в фарс

Адвокат Роберта Кочаряна поддержал мнение потерпевшей стороны: процесс по делу превратился в фарс

АрмИнфо. Можно сказать, что процесс по делу Роберта Кочаряна превратился в фарс. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян, тем самым поддержав мнение коллег, защищающих потерпевшую сторону.

Адвокат также отметил, что согласен с точкой зрения министра юстиции о том, что процесс затягивается. <Да, безусловно, такое явление имеет место быть. Но, я бы порекомендовал Бадасяну выяснить причины, по которым данное дело затягивается. А дело в том, что судьи не хотят иметь ничего общего с этим делом. Это очевидно, достаточно просто просмотреть число самоотводов. Кроме того, данное дело находилось у судьи Давида Григоряна, но против него было сфабриковано уголовное дело, чтобы передать дело Кочаряна другому судье. Затем дело длительное время не передавали другому судье, так как Анна Данибекян была в отпуске, ждали, пока она вернется. После того, как дело было вновь передано Данибекян, сама судья зачастую отсутствовала по различным причинам>, - подчеркнул Алумян.

Он выразил надежду, что глава Минюста учтет все эти факты и придет к определенным выводам. Также адвокат отметил, что суд фактически превратился в одну из сторон обвинения. <Суд не готов осуществлять правосудие по делу Роберта Кочаряна. Посудите сами, любое ходатайство решается в соответствии с мнением прокурора. Можно сказать, что ситуация такова: с одной стороны адвокаты и их подзащитные, а с другой прокуроры и судья>, - подчеркнул Алумян.

Что касается того, что потерпевшие отказались принимать участие в заседаниях, Алумян выразил точку зрения о том, что возможно последние хотят таким образом оказать давление на суд.

Отметим, что 7 сентября адвокат Тигран Егорян сообщил, что потерпевшая сторона больше не будет принимать участие в заседаниях по делу 1 марта 2008 года, так как пострадавшие считают, что судебный процесс превратился в фарс. Более того, они считают, что некоторые структуры саботируют дело и препятствуют попыткам найти истинных виновных убийств, имевших место при столкновениях 1 марта 2008 года

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили вопросы развития армяно-российских отношенийЛевон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили вопросы развития армяно-российских отношений
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Министр обороны и временный поверенный в делах Великобритании в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр обороны и временный поверенный в делах Великобритании в Армении обсудили перспективы сотрудничества
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 10 сентября
Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.Представлена стратегия развития почтового оператора Армении на 2020-2025 гг.
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014