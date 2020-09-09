Среда, 9 Сентября 2020 15:42

АрмИнфо. В течение текущего месяца отчет о событиях апрельской войны 2016 года будет передан председателю парламента. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

Он отметил, что отчет весьма объемный. <В отчете будут разделы, которые содержат крайне секретную информацию, но будут также открытые разделы. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы родственники погибших имели возможность ознакомиться со всеми деталями, представленными в отчете>, - заявил Кочарян.

Глава комиссии подчеркнул, что в начале апрельской войны у солдат на позициях не было недостатка в продовольствии и патронах. <Однако, в определенный момент сложилась ситуация, когда на некоторых позициях возможности стрелять были ограничены. Почему так произошло? Мы дадим ответ на этот и многие другие вопросы. Могу с уверенностью заявить, что мы нашли ответы на ряд очень важных вопросов>, - подчеркнул депутат.

Депутат подчеркнул, что Серж Саргсян и другие представители тогдашнего руководства страны зачастую затрагивают вопрос о нарушениях в работе армии. <Но мне непонятно, почему тогда президент Саргсян ни разу не потребовал устранить эти недочеты и нарушения у тогдашних руководителей правительства - ни у Овика Абрамяна, ни у Карена Карапетяна>, - заявил он.

При этом, глава комиссии подчеркнул, что в апреле 2016 года офицеры и генералы на местах проявили точность в принятии решений, не

допустив ошибок.

Кочарян также отметил, что только по результатам итогового отчета у общественности появится возможность узнать, в какой части четырехдневных боевых действий были зафиксированы победы, а в каких упущения, и решила ли армянская сторона поставленную перед ней задачу или нет. Отметим, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны в Карабахе была создана в 2019 году. 4 июня 2020 года комиссия завершила свою работу. В состав Комиссии вошли представители всех фракций Национального собрания. Целью ее работы является выявление возможных ошибок, недочетов или же бездействия со стороны тогдашних властей в вышеотмеченный период обострения ситуации на границе, приведшего к гибели свыше 100 армянских военнослужащих.

Комиссию посетили третий президент Армении Серж Саргсян, экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян, экс-премьер Карен Карапетян, бывший министр иностранных дел Эдвард Налбандян и экс-президент Арцаха Бако Саакян участвовали в заседаниях комиссии посредством видеосвязи, а экс- начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров отказался от явки.