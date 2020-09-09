Среда, 9 Сентября 2020 15:42

АрмИнфо. Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян считает идею создания в Армении ополчения очень важной.

<Это очень значимая и важная идея>, - заявил он в беседе с журналистами, объяснив, что ополчение следует рассматривать как полноценный резерв армии, в котором каждый ополченец будет иметь свое участие. <Хочу сообщить вам, что данная идея введена в оборот, и в ходе обсуждения законопроекта мы обсудим все вопросы, касающиеся проекта>, - подчеркнул депутат.

Отметим, что согласно данному законопроекту, регламентируются отношения, связанные с созданием ополчения и его управлением при органах местного самоуправления, а также механизмом сбора ополченцев.