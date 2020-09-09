Среда, 9 Сентября 2020 15:41

АрмИнфо.За последние сутки возросло число жертв алкогольного отравления. Согласно Минздраву РА, от алкогольной интоксикации скончался еще один гражданин; таким образом, общее число летальных исходов составило 18.

В целом по Армении с 31 августа было зарегистрировано 46 случаев отравления, 29 из которых - в Армавире, 7 - в Ереване, 2 - в Котайке. На данный момент стационарное лечение получают 5 граждан.

Напомним, что по факту отравления в Армавире водкой незаводского производства трое граждан были арестованы. Одному из них предъявлено обвинение по признакам часть 2 статьи 207 (изготовление или сбыт поддельного вина или поддельной водки или другого поддельного алкогольного напитка для продажи) УК РА, остальным - по части 2 статьи 38-207 (содействие в приготовлении или продаже поддельного вина или поддельной водки или другого поддельного алкогольного напитка для продажи) УК РА. Предварительное следствие продолжается