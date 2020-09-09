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 Среда, 9 Сентября 2020 12:53
Ани Мшецян

"Вору в законе" Арсену Ереванскому и еще 11 лицам предъявлено обвинение

"Вору в законе" Арсену Ереванскому и еще 11 лицам предъявлено обвинение

АрмИнфо. В Следственном комитете завершилось предварительное следствие по делу вора в законе Арсена Мкртчяна, больше известному как Арсен Ереванский, и еще 11 гражданам. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, все вовлеченные в дело граждане, проходят по делу о создании преступной группировки, обращении к "вору в законе" с целью решения личных вопросов, и вовлечению в криминальные разборки.

Согласно данным следствия, Арсен Мкртчян был "коронован" в 1999 году и возведен в ранг "вора в законе" со стороны "Деда Хасана" и "Кндо Маиса". Таким образом, Арсен Мкртчян с 22 февраля 2020 года, имея высший статус в криминальном мире, создал и руководил криминальной группировкой. Имея данный статус Мкртчян, решал частные вопросы между другими представителями криминальной субкультуры.

Также Мкртчян намеревался наказать человека, который находился в тюрьме и нарушил правила поведения, установленные в криминальной субкультуре. Мкртчян незаконным образом собирал о нем данные, и давал своим подчиненным определенные распоряжения.

Мкртчяну предъявлено обвинение по п.5 ч.2 статьи 223.2, одному члену группы по п.5 ч.3 статьи 223.2, шестерым членам группы по ч.1 статьи 223.2, трем членам по ч.2 статьи 223.4, еще одному по п.2 ч.3 статьи 223.4. Предварительное следствие завершено, дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Отметим, что в прошлом году были внесены поправки в Уголовном и в Уголовно- процессуальном кодексах. Законодательный пакет определяет понятие криминальной субкультуры и ответственность в тех случаях, если гражданин на добровольной основе становится ее частью, вступая в ту или иную группу, имеющую криминальную направленность. Под криминальной субкультурой понимается  группа лиц с уголовными рангами и межличностными иерархическими отношениями, которые действуют в соответствии с установленными и признанными ими же правилами поведения, не соответствующие правилам поведения, установленным государством или законом.

Участие в преступной группировке будет наказываться законом в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией или же без конфискации имущества.  После законодательных изменений имел место ряд случаев задержания <воров в законе> и членов преступных группировок.

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