Среда, 9 Сентября 2020 11:21

АрмИнфо. По данным на 11:00 9 сентября, в Армении выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 431 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 45152 случаев коронавируса, выздоровели 41023 человека, скончались 905. За последние сутки болезнь унесла жизнь 2-х человек в возрасте 79-и и 89-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 279.

На данный момент фактическое лечение получают 2945 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 224559 тестов на коронавирус (из них 3518 - за последние сутки).