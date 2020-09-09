Среда, 9 Сентября 2020 10:37

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, председательствующий на саммите Франкофонии, 8 сентября принял участие и выступил с речью на открытой дискуссии Совета безопасности ООН "Региональные и субрегиональные организации ООН. Роль Международной организации Франкофонии".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мнацаканян в ходе своего выступления указал на важность инициативы по обсуждению сотрудничества между ООН и МОФ.

"Спустя 50 лет со дня основания, Франкофония выступает в качестве важной платформы для многостороннего сотрудничества, сплотившейся вокруг французского языка, фундаментальных ценностей мира, демократии, уважения прав человека и равенства женщин и мужчин.

Отношения между ООН и Франкофонией основаны на ряде общих ценностей многочисленных акторов, объединенных общим стремлением работать во имя укрепления мира и международной безопасности, а также решимостью бороться с терроризмом и принимать действия для предупреждения геноцидов и преступлений против человечности. Они основаны также на твердой, непоколебимой приверженности достижению целей устойчивого развития",- отметил Мнацаканян.

Армянский министр также указал на важность проведения подобного обсуждения в условиях современного глобального кризиса в сфере здравоохранения, экономики и в гуманитарной области, который угрожает подорвать сплоченность общества. В этой связи он подчеркнул необходимость установления международного сотрудничества и эффективной многовекторности.

Мнацаканян охарактеризовал вышеупомянутую дискуссию в рамках Совета Безопасности ООН как уникальный призыв к действию, испытание всеобщей выдержки и коллективных способностей.

"В то время как негативные последствия кризиса больше сказываются на развивающихся странах, наиболее уязвимых слоях населения, ООН и Франкофония должна подтвердить свою готовность содействовать миру и сотрудничеству, солидарности и ценностям совместного сосуществования. Это вызов для обеих организаций и мы должны работать над более эффективным глобальным управлением", - сказал армянский министр, напомнив, что Армения поддержала призыв Генсека ООН к глобальному перемирию, подтвердив, что в урегулировании конфликтов угроза силой или сила не имеют места.

При этом он выразил обеспокоенность ростом в последний период разжигания ненависти, что особенно проявилось во время этого кризиса в области здравоохранения. "Сегодня, больше чем когда-либо необходимо указать на нашу приверженность терпимости, уважению прав человека и ценностям мультикультуризма. Несмотря на огромные усилия многосторонней системы, мы по- прежнему сталкиваемся с вооруженными конфликтами, дестабилизирующими военными обострениями и сеянием вражды на самом высоком политическом уровне, в том числе в непосредственной близости от нас", - сказал Мнацаканян.

В заключение армянский министр подтвердил приверженность Армении развитию сотрудничества между двумя организациями, выразив уверенность, что благодаря этой дискуссии, а также совместным усилиям Генерального секретаря Франкофонии и Генерального секретаря ООН это сотрудничество будет укрепляться, открывая новые многообещающие перспективы.