Вторник, 8 Сентября 2020 18:06

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 12 на улице Назарбекяна, абоненты-жильцы на тупике Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 5а, 20, 22 на улице Амиряна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г на пр. Маштоца, жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилой дом 33 на улице Саряна, жилые дома 14, 16 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 8 на улице Закяна, жилой дом 9 на улице Хоренаци, жилой дом 21/1 на улице Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на улице Вагаршяна, жилой дом 2 на 21-ой улице Арабкира, жилой дом 70 на улице А.Аветисяна, жилой дом 2 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 6 на улице Касяна, жилые дома 5, 7, 9 у Канакерской ГЭС, жилой дом 43 на пр. Баграмяна, собственные дома на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на улице Сундукяна, жилой дом 78 на улице А.Аветисяна, жилые дома 2, 11а на улице Суреняна, собственные дома на улице Севакерци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание школы N132, детский сад N33, жилые дома 3, 5, 7 на улице Ег.Тадевосяна, собственные дома на улице Ег.Тадевосяна, жилые дома 21, 26 на улице Горгагорцнери, собственные дома на улице Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 2 на 1-ом переулке Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 25/1 на улице Молдовакан, 3/6 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 10 на улице А.Ованнисяна в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 9 на улице Мара в 5-ом Норкском массиве; подъезды 7, 8 жилого дома 45 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; здание МО и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 65 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 (2/4) на улице Душанбе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома улиц Норка 7 и 5, собственные дома на улице Овсепяна, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Сафаряна, Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят- Нова, частично улицы Ширака, Комитаса, Абовяна, Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард; частично село Балаовит;

11?00-13?00 частично село Ариндж; 11?00-14?00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни;

13:00-16:00 село Каренис, "Христианская Церковь Евангельской веры исповедания>, ООО "Артсон", станция сотового оператора "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Гегаркуникской области:

11:00-15:00 село Сарухан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов "Виваселл-МТС", "ВЕОН-Армения";

в Ширакской области:

10:00-16:00 квартал лагеря "Манушак" в селе Торосгюх Ашоцкого региона;

11:00-17:00 села Мармашен и Айкаван в Ахурянском регионе; кварталы "Муш-1", "Муш- 2", "Шерам", "Ширакаци" в городе Гюмри; в Лорийской области:

10:30-15:30 село Ваагни; 10:00-16:00 село Каркоп;

в Сюникской области:

10:30-11:30 улицы Тер-Газарян, Г.Лусаворича, жилые дома 3, 6 на улице Адонца, 19 на улице Сисакана в городе Сисиан;

12:00-13:00 частично улицы А.Манукяна, Шаумяна, переулок Адонца, улицы Арцаха, Лалаяна, Абовяна в городе Сисиан;

13:30-14:30 частично улицы Есенина, М.Горького, улица Н.Степаняна в городе Сисиан;

15:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Комитаса, Шаумяна, М.Танги, Г.Воротнеци в городе Сисиан; 10:00-13:30 жилые дома 175, 177, 179 в квартале "Ин ванки тап" в городе Горис;

14:30-17:30 частично улицы Анкахутяна, Нарекаци, Татеваци, Сюник

в городе Горис; 13:00-17:00 село Ишханасар;

10:00-17:30 частично село Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.