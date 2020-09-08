Вторник, 8 Сентября 2020 17:19

АрмИнфо. В Культурном центре Посольства Армении в РФ 11 сентября откроется уникальная выставка "АРАМ ХАЧАТУРЯН И ДИНАСТИЯ ТИХОМИРОВЫХ". Об этом сообщает пресс-служба посольства РА в РФ.

" Великий Арам Хачатурян завоевал широчайшее признание не только в России и Армении, но и за рубежом; у него десятки учеников и последователей, развивающих те принципы, которым сам он всегда оставался верен.

Его называли "безусловно, самым важным армянским композитором", "армянским Чайковским" и считали ключевой фигурой в армянской культуре 20-го века.

Картины Ольги и Леонида Тихомировых, заслуженных художников России и РСФСР, находятся в музеях, галереях и частных коллекциях по всему миру. Сам А. Хачатурян был близким другом семьи художников и лично открывал персональную выставку Тихомировых в 1978 году, где впервые были представлены его портреты.

На сегодняшний день эти картины, как и все его творчество не просто искусство, а мировое достояние. Тихомировы убеждены, что величие истории хранится именно в искусстве, которое должно быть доступно всем и каждому.

Торжественное открытие проекта состоится 11 сентября (вход строго по приглашениям!)

Уникальную экспозицию династии Тихомировых, в которой центральная роль отведена портретам великого Хачатуряна, можно посетить с 12 по 17 сентября в Культурном центре Посольства Армении.

Время работы выставки - с 11.00 -18.00. Выходной день - воскресенье. Вход свободный", - отмечается в сообщении диппредставительства.