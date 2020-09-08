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 Вторник, 8 Сентября 2020 17:12
Карина Манукян

Обжаловано решение ЕСПЧ по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии>

Обжаловано решение ЕСПЧ по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии>

АрмИнфо. Решение ЕСПЧ по делу <Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии> обжаловано в Большой палате. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель интересов заявителей Сирануш Саакян.

Напомним, что, согласно принятому в мае текущего года решению, Азербайджан, в связи с освобождением офицера Рамиля Сафарова, зарубившего топором Гургена Маргаряна в Будапеште в 2004 году, был признан виновным в нарушении Европейской конвенции, то есть статьи 2 (право на жизнь) и статьи 14 (запрещение дискриминации). При этом суд обязал азербайджанские власти выплатить заявителям потерпевшей стороны сумму в 15 143 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек.

Вышеотмеченное решение обжаловано до его вступления в законную силу. Учитывалось в частности то, что ЕСПЧ не стал приписывать Азербайджану факт убийства Маркаряна и покушения на Макучяна, поскольку, исходя из решения венгерского суда, Сафаров действовал как частное лицо. Сторона защиты указывает также на то, что Европейский суд по правам человека освободил Венгрию от ответственности.

Отметим, что 19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маргарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", в спящем состоянии был зверски зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - участником тех же курсов. 13 апреля 2006 года суд первой инстанции Будапешта приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. 31 августа 2012 осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство обороны Азербайджана выплатило убийце жалование, скопившееся за все время, которое он находился в заключении (более восьми лет), предоставило ему квартиру, а также присвоило ему звание майора. В связи с экстрадицией Сафарова Армения приостановила дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией.

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