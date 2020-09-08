Вторник, 8 Сентября 2020 17:09

АрмИнфо. В свете вновь открывшихся обстоятельств по делу об убийстве бывшего исполнительного директора завода <Точприбор> Мгера Погосяна будет проведено новое судебное расследование. Об этом сообщил советник Генпрокурора РА Гор Абрамян.

Решением, принятым 5 марта 2020 г., была полностью удовлетворена представленная военным прокурором РА жалоба по делу об убийстве Мгера Погосяна в ресторанном комплексе, действующем 26 лет назад на территории села Тароник Армавирской области. 17 мая 2020 года адвокат обвиненного ранее по делу Гранта Григоряна (племянника экс-депутата НС РА Манвела Григоряна. - ред.) подал кассационную жалобу, попросив отменить решение Апелляционного суда. Кассационный суд Армении на днях принял решение об отказе в принятии в производство кассационной жалобы адвоката Гранта Григоряна, и направлении дела на рассмотрение в суд первой инстанции общей юрисдикции Арагацотнской области. Это означает, что в свете вновь открывшихся обстоятельств по делу об убийстве Мгера Погосяна будет проведено новое судебное следствие.

19 декабря 1994 г., в течение одного дня рассмотрев дело об убийстве Мгера Погосяна, Аштаракский районный народный суд вынес приговор, которым признал Гранта Григоряна виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом <б> статьи 259.1 УК РА, а именно - в нарушении правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчаткой и другими материалами и предметами, и приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год. В июле 2018 г. в Вагаршапатское отделение полиции поступило заявление сына убитого Эдуарда Погосяна о том, что в 16 апреля 1994 г. его отца М.П. действительно убил Г.Г., однако реальные обстоятельства инцидента были искажены.

В ходе следственных и иных мероприятий были выявлены новые обстоятельства, неизвестные суду при вынесении судебного акта, которые сами по себе доказывают тяжесть преступления, совершенного осужденным, по сравнению с тем, за что был осужден Г.Г. Эти данные свидетельствуют о том, что 16 апреля 1994 года Грант Григорян из хулиганских побуждений и опасным для жизни многих способом убил Мгера Погосяна, однако он был осужден за нарушение правил обращения с оружием. Кроме того, с целью сокрытия указанного обстоятельства, за подписью замминистра обороны РА было передано письмо, якобы М. Погосян погиб во время боевых действий, и на его имя в соответствующем управлении МО РА было составлено личное дело. Далее приказом тогдашнего президента Роберта Кочаряна ему была посмертно присвоена медаль <За отвагу> .