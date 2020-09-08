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 Вторник, 8 Сентября 2020 17:08
Ани Мшецян

Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других продолжится за закрытыми дверями

Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других продолжится за закрытыми дверями

АрмИнфо. В Ереване после месячного перерыва возобновились слушания по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

На заседание не явились представители правопреемников потерпевших. Суд решил выяснить причины отсутствия пострадавшей стороны.

Отметим, что накануне адвокат Тигран Егорян сообщил, что пострадавшая сторона больше не будет принимать участие в заседаниях по делу 1 марта 2008 года, так как они считают, что судебный процесс превратился в фарс. Более того, они считают, что некоторые структуры саботируют дело и препятствуют попыткам найти истинных виновных.

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян заявил, что необходимо утвердить статус потерпевших конкретно по этому делу. <По находящемуся в Специальной следственной службе делу проходят 228 потерпевших и их правопреемников, однако, на данный процесс приглашено всего 102 человека, поэтому критерии их отбора не понятны>,- подчеркнул Алумян.

В свою очередь другой адвокат Кочаряна Ованес Худоян подчеркнул, что ни один из потерпевших не признан пострадавшим в связи со свержением Конституционного строя, в чем и обвиняется Кочарян.

На подобное заявление защиты возразил прокурор Петрос Петросян, заметив, что доводы стороны защиты необоснованные. Другой прокурор Геворк Багдасарян заметил, что подтверждение статуса фигурантов не предусмотрено законом. Он заявил, что стремление адвокатов удалить потерпевших из данного процесса связано с той частью обвинения, которая предусматривает насилие. <Если нет потерпевших, то складывается впечатление, что нет и насилия>,- подчеркнул прокурор.

Адвокат Юрия Хачатурова Мигран Погосян заявил, что необходимо понять, в результате каких действий во время предполагаемого свержения конституционного строя нанесен материальный и моральный ущерб, а посему по этому делу наиболее подходящим статусом является статус свидетелей.

Судья Анна Данибекян заявила, что потерпевшие и их правопреемники продолжат участвовать в данном судебном процессе.

Заседание продолжится в закрытом режиме, так как судья удовлетворила ходатайство адвоката Арама Вардеваняна о проведении заседания за закрытыми дверьми. Во время заседания суд рассмотрит вопрос об отмене ареста на имущество Кочаряна. Адвокат обещал представить оценку имущества, проведенную экспертизой.

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