Вторник, 8 Сентября 2020 17:06

АрмИнфо.Посольство Армении в России опубликовало расписание новых чартерных рейсов из Москвы в Ереван.

Так, согласно публикации армянского посольства, чартеры запланированы в период с 15 по 21 сентября.

В частности, 15 сентября в 23:40 по местному времени запланирован рейс Москва-Ереван из аэропорта <Домодедово>, который выполнит

компания <Red Wings>.

Кроме того, Москва - Ереван - 16.09.2020, аэропорт <Домодедово>, компания <Норд Стар> (в 11:00);

Рейс Москва - Ереван - 17.09.2020, аэропорт <Домодедово>, компания <Red Wings> (01:40);

Рейс Москва - Ереван - 18.09.2020, аэропорт <Домодедово>, компания <Норд Стар> (в 11:00);

Рейс <Москва - Ереван - 19.09.2020>, аэропорт <Домодедово>, компания <Red Wings> (17:00);

Рейс <Москва - Ереван - 20.092020> , аэропорт <Домодедово>, компания <Норд Стар> (в 15:30);

Рейс <Москва - Ереван - 21.09.2020 г., аэропорт <Домодедово>, компания <Норд Стар> (в 11:00).

Билеты можно приобрести в кассах N 85 и N 94 аэропорта Домодедово (время работы: с 10:00 до 21:00) или в московском офисе авиакомпании (адрес: Балаклавский проспект, 16, 2 этаж, гр. 3, вход с ул. Старобалаклавская, метро <Чертановская>, бронирование билетов по телефонам: +7 (495) 739 93 33, +7 (495) 739-95-55). Стоимость билета 14 тысяч 700 рублей. По всем вопросам можно обратиться в вышеуказанные авиакомпании.