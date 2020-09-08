Вторник, 8 Сентября 2020 15:18

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и автосалон «ТойотаЕреван»объявляют о запуске совместной программы автокредитования по беспрецедентно выгодным условиям.Приобрести автомобиль в автосалоне по новым условиям можно по предоплате всего 4%, максимально просто и быстро.

Клиенты могут подать заявку на автокредит непосредственно в автосалоне, не посещая филиалы Банка. Решение о выдачи кредита принимается за несколько часов. Сделка купли-продажи автомобиля осуществляется непосредственно между автосалоном и клиентом, после чего клиент может сразу забрать автомобиль из автосалона, не дожидаясь выдачи кредита.

При первоначальном взносе в 30% и более, основанием для принятия решения служит лишь факт наличия работы у заемщика.

Банк осуществляет страхование КАСКО автомобиля на весь срок действия кредита без каких-либо дополнительных выплат.

Беспрецедентная акция с предоплатой всего 4% действует с 10-ого сентября по 10-ое октября 2020г. включительно за 14.4% годовых. Для клиентов, получающих зарплату на карты Банка ВТБ (Армения),процентная ставка снижается дополнительно на 1% (эффективная ставка кредита14.8%-19.1%). Автокредит можно оформить на сумму от 1-ого до 28 млн. драмов РА со сроком погашения от 1-ого до 5 лет. Комиссия за рассмотрение заявки не предусмотрена (действуют иные комиссии за выдачу и обслуживания кредита).

Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет, предъявляя минимальный пакет документов - паспорт и социальную карту (при необходимости может быть запрошен документ, подтверждающий доход клиента).

Более подробную информацию о программе автокредитования можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/credits#avtovark#, позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87, или посетив официальный сайт автосалонаhttps://toyota.am/и позвонив по номеру 010 777 010.