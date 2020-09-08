Вторник, 8 Сентября 2020 14:58

АрмИнфо. Административный суд Армении принял в производство заявление партий <Процветающая Армения>, АРФ <Дашнакцутюн> и <Родина> относительно требований к гражданам о ношении масок. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила депутат от <Процветающей Армении> Ивета Тоноян.

Депутат отметила, что в данном заявлении оспаривается законность данного требования. <Я еще раз хочу подтвердить, мы будем бороться против незаконных ограничений прав человека всеми возможными законными способами>,- подчеркнула Тоноян.

Она сообщила, что относительно даты судебного заседания и результатов сообщит позже.