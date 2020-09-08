Вторник, 8 Сентября 2020 14:32

АрмИнфо. Комендант Республики Арцах, министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян подписал новые решения, согласно которым сняты ограничения на въезд и выезд в республику.

Исходя из решения, отныне не требуется разрешение Комендатуры для выезда с территории Арцаха. Отменяется также требование наличия результатов ПЦР-теста, применяемого в качестве обязательного условия для въезда в республику. Между тем медперсонал, осуществляющий службу в пограничных контрольных пунктах, на месте будет измерять температуру и осуществлять внешний осмотр каждого гражданина. Параллельно снятию ограничений на выезд и въезд, будут усилены работы по соблюдению в республике противоэпидемических правил.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Арцахе составляет 316; выздоровели 277 граждан. На данный момент фактическое лечение получают 37 пациентов; в изоляции находятся 57 граждан.