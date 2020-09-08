Вторник, 8 Сентября 2020 13:38

АрмИнфо.По данным на 11:00 8 сентября, в Армении выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 471 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 44953 случаев коронавируса, выздоровели 40592 человека, скончались 903. За последние сутки болезнь унесла жизнь 3-х человек в возрасте 57-и, 62-х и 68-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 273.

На данный момент фактическое лечение получают 3182 пациентов. В общей сложности, в республике было проведен 221041 тест на коронавирус (из них 1864 - за последние сутки).