Вторник, 8 Сентября 2020 13:31

АрмИнфо. Обсуждения по поправкам в Гражданском кодексе, предложенные депутатом НС от фракции "Просвещенная Армения" Аркадием Хачатряном, перенесены на 2 месяца. Решение об этом принято на заседании комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального Собрания РА 8 сентября.

По словам Аркадия Хачатряна, представленные поправки касаются системы гарантий по привлекаемым гражданами Армении кредитам,

которые должны подвергнуться институциональным изменениям. Депутат отметил, что коммерческие банки, предоставляющие кредитные средства, требуют от заемщика гарантий в целях избежания рисков невозврата.

Часто в числе гарантов выступают родственники и друзья заемщика. Но также часто они даже не подозревают о финансовых и правовых последствиях этого шага, оказываясь в сложном финансовом положении в случае невыполнения основным заемщиком своих обязательств. В результате, на имущество гаранта накладывается арест. Как отметил депутат, сегодня по этой причине арестованы целые деревни, жители которых оказываются в "черном списке", ухудшают свою кредитную историю, по причине чего получают отказы при обращениях за кредитами на развитие своих хозяйств. По этой же причине плохо работают правительственные программы содействия фермерам, которые оказались некредитоспособными. "Арестовывают корову гаранта, но не трогают имущество заемщика", - отметил депутат.

Представленным документом предлагается установить положение, согласно которому претензии банков и кредитных организаций должны быть направлены, в первую очередь, на самого заемщика, имущество которого подлежит аресту и выставлению на продажу. И только в случае недостатка финансовых ресурсов обращаться к гаранту. Кроме того, предлагается в отношении гаранта установить четко прописанную сумму. Бывают ситуации, продолжил Хачатрян, когда гарант дает согласие на привлечение кредита в 1 млн драмов, однако впоследствии основной заемщик привлекает новые кредиты или переоформляет старый. Как итого, сумма в 1 млн драмов увеличивается в несколько раз, с учетом штрафов и пенни. Четкая фиксация размера гарантий позволит избежать этого явления в будущем. В документе установлена максимальная сумма гарантий, больше которой гарант платить не будет, а в случае привлечения новых кредитов потребуется его письменное согласие.

Закон, по словам Хачатряна. вступит в силу через год после его принятия парламентом страны. К этому сроку будут готовы и поправки в

Гражданско-процессуальном кодексе , и в законе <О службе принудительного исполнения судебных актов>, что необходимо для представления единого иска. По этой причине обсуждения по поправкам переносятся на 2 месяца