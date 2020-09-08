Arminfo.info




﻿
 Вторник, 8 Сентября 2020 13:31
Александр Аванесов

Обсуждения по поправкам в Гражданском кодексе, предложенные депутатом НС от фракции "Просвещенная Армения", перенесены на 2 месяца

Обсуждения по поправкам в Гражданском кодексе, предложенные депутатом НС от фракции "Просвещенная Армения", перенесены на 2 месяца

АрмИнфо. Обсуждения по поправкам в Гражданском кодексе, предложенные депутатом НС от фракции "Просвещенная Армения" Аркадием Хачатряном, перенесены на 2 месяца. Решение  об этом принято на заседании комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам  Национального Собрания РА 8 сентября.

По словам Аркадия Хачатряна, представленные поправки касаются системы гарантий по привлекаемым гражданами Армении кредитам,

которые должны подвергнуться институциональным изменениям. Депутат отметил, что коммерческие банки, предоставляющие кредитные средства, требуют от заемщика гарантий в целях избежания рисков невозврата.

Часто в числе гарантов выступают родственники и друзья заемщика. Но также часто они  даже не подозревают  о финансовых и правовых последствиях этого шага, оказываясь в сложном финансовом положении в случае невыполнения основным заемщиком своих обязательств.  В результате, на имущество гаранта накладывается арест. Как отметил депутат, сегодня по этой причине арестованы целые деревни, жители которых оказываются в "черном списке", ухудшают свою кредитную историю, по причине чего получают отказы при обращениях за кредитами на развитие своих хозяйств. По этой же причине плохо работают правительственные программы содействия фермерам, которые оказались некредитоспособными. "Арестовывают корову гаранта, но не трогают имущество заемщика", - отметил депутат.

Представленным документом предлагается установить положение, согласно которому претензии банков и кредитных организаций должны быть направлены,  в первую очередь, на самого заемщика, имущество которого подлежит аресту и выставлению на продажу. И только в случае недостатка финансовых ресурсов обращаться к гаранту.   Кроме того, предлагается в отношении гаранта установить четко прописанную сумму. Бывают ситуации, продолжил Хачатрян, когда гарант дает согласие на привлечение кредита в 1 млн драмов, однако впоследствии основной заемщик привлекает новые кредиты или переоформляет старый. Как итого, сумма в 1 млн драмов увеличивается в несколько раз, с учетом штрафов и пенни.  Четкая  фиксация  размера гарантий позволит избежать этого явления в будущем.    В документе установлена максимальная сумма гарантий, больше которой гарант  платить не будет, а в случае привлечения новых кредитов потребуется его письменное согласие.

Закон, по словам Хачатряна. вступит в силу через год после его принятия парламентом страны. К этому сроку будут готовы и поправки в

Гражданско-процессуальном кодексе , и в законе <О службе принудительного исполнения судебных актов>, что необходимо для представления единого иска.  По этой причине обсуждения по поправкам переносятся на 2 месяца

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
СНБ Арцаха выявила хакерские атаки со стороны спецслужб Азербайджана на аккаунты граждан в социальных сетяхСНБ Арцаха выявила хакерские атаки со стороны спецслужб Азербайджана на аккаунты граждан в социальных сетях
Электросети Армении предупреждают об отключениях 9 сентябряЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 9 сентября
Мгеру Седракяну предъявлены обвиненияМгеру Седракяну предъявлены обвинения
Астрид Паносян получила Национальный орден Астрид Паносян получила Национальный орден "За заслуги" из рук Макрона
Армения подтвердила своем участие в Детском Евровидении-2020Армения подтвердила своем участие в Детском Евровидении-2020
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014