Вторник, 8 Сентября 2020 13:15

АрмИнфо.Совет старейшин Еревана избрал нового вице- мэра, им стал Сергей Нерсисян. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что Нерсисян заменит ушедшего Айка Саркисяна. Кандидатуру Нерсисяна выдвинул мэр Еревана Айк Марутян. Сергей Несрисян займется финансовым блоком мэрии.

<За> кандидатуру Несрисяна проголосовало 47 членов Совета старейшин, <против> не проголосовал никто, один воздержался. Отметим, что на заседании отсутствовал мэр Еревана Айк Марутян. Как сообщил первый вице-мэр Грачья Саркисян, Марутян заболел, заседание ведет Саркисян.

Отметим, что Сергей Нерсисян является выпускником Ереванского государственного экономического университета. Он работал бухгалтером в частных учреждениях, а также вел консультативную работу. Также Нерсисян работал помощником депутата от фракции <Мой шаг> Ерджаника Акопяна.