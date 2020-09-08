Вторник, 8 Сентября 2020 13:14

АрмИнфо. До начала работы школ персонал (педагогический и административный) пройдет тест на коронавирус. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, тестирование не пойдут только те учителя, которые, исходя из состояния здоровья, будут проводить занятия дистанционно. Отмечается, что тестированию подлежат около 30 тыс. человек.

Добавим, что в общеобразовательных учебных заведениях учебный процесс на всех уровнях общего образования (начальный, средний и старший) стартует с 15 сентября 2020 года с очным обучением, а первоклассники посетят школу 14 сентября в сопровождении одного человека. В каждой школе будет установлен ответственный за контроль за инфекцией коронавируса, который по должности является директором школы. Школы будут обеспечивать масками, алкогелями, дезинфицирующими средствами, салфетками с запасом не менее на неделю. В школах запрещается осуществление массовых мероприятий, а также работа столовых и буфетов. Временно запрещены услуги продленки, деятельность организуемых школой кружков. Классы с численностью учащихся более 20-и человек будут разделены на группы.

Добавим, что с марта школы были закрыты из-за ситуации с коронавирусом, и обучение осуществлялось в дистанционном режиме.