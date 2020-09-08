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 Вторник, 8 Сентября 2020 13:08

Святыня в Анау – место паломничества и памятник архитектуры

Святыня в Анау – место паломничества и памятник архитектуры

АрмИнфо.«С Сейит Джамал ад-Дина путь начни… Придя к нему, попроси…» – с этих слов для многих паломников начинается путешествие к руинам удивительного исторического памятника XV века, расположенного в восточном пригороде Ашхабада, близ поселка Анау. Многие люди верят, что загаданные здесь желания сбываются, и они оставляют на месте вещи, говорящие о характере их прошений.

Маленькие колыбельки «саланчак» означают просьбу о ребенке, заколки для волос символизируют девочку, а альчики (надпяточные кости овцы, которыми издревле играют в Азии) – мальчика. Также здесь можно увидеть маленькие машинки, домики. Оставленный здесь ключ говорит о том, что просящий не может сам разрешить какую-то жизненную ситуацию.

Почти полностью разрушенная ашхабадским землетрясением 1948 года, средневековая мечеть Сейит Джамал ад-Дина от других исторических памятников отличается оригинальностью декора портала. Хотя для мусульманских построек не характерны изображения животных и мифических существ, здесь над главной аркой можно было видеть фигуры двух драконов, которые, по мнению историков, были тотемами местных племен.

Мечеть построили на гребне крепостной стены средневекового городища возле могилы шейха Сейит Джамал ад-Дина. Ранее комплекс этой святыни состоял из самой мечети, надгробия шейха и двух больших корпусов с высокими купольными залами. Восстановленная мозаика с драконами теперь реконструирована и выставлена в ашхабадском Музее изобразительных искусств.

В надписях на главном фасаде мечети сказано: «Это сооружение построено во времена царствования султана великого, владыки своих народов, убежища стран и века Абул Касима Бабура Бахадурхана, да увековечит Всевышний его власть и его царство». Помимо того, сохранилась эпиграфика, сообщающая имя заказчика — им был визирь Мухаммед Худайдот, выбравший место для строительства возле могилы своего отца Джамал ад-Дина, уроженца Анау. Там же указана и точная дата постройки – 860 год хиджры, что соответствует 1456 году нашего летосчисления.

Исследователи долго ломали голову над причиной появления столь необычного изображения на фасаде мечети. Образ дракона исследователям напоминает популярных в древней Бактрии и Маргиане змей, выползающих из подземного мира и символизирующих воду, так называемых «дождевых драконов». А цветущие ветви, растущие из пасти дракона-аждарха символизируют идеи плодородия, зарождения жизни и наступающей весны.

Известна легенда, записанная основным исследователем этого памятника академиком Галиной Пугаченковой в середине прошлого века со слов семидесятилетнего старика – жителя Анау. Она повествует, что во время правления справедливой и мудрой царицы Джамал (по другой версии правителем был Сейит Джамал) у крепостной стены города установили столб с большим колоколом, в который мог позвонить каждый путник, нуждающийся в помощи.

Однажды горожане услышали особо тревожный звон и, прибежав к городским воротам, увидели огромного дракона-аждарху. Дракон жестом указывал то в сторону гор, то на двух мастеров с топорами и пилами, стоящих в толпе. Мудрая царица, приказав мастерам следовать за драконом, спасла таким образом извивающегося в страшных муках дракона, проглотившего большого горного козла, рога которого застряли в глотке чудовища.

За отважный поступок людей драконы принесли им множество сокровищ и сложили у ног царицы. Мудрая правительница приказала на эти средства построить большую мечеть и на ее портале изобразить драконов, подаривших несметные богатства. Возможно, их образы служили оберегами для тогдашних жителей Анау.

Погребение Джамал-ад-Дина и сегодня является одним из самых популярных святых мест, куда ежедневно совершают паломничество-зиярат не только ашхабадцы и жители окрестностей, но и мусульмане из более отдаленных районов, а также иностранцы и, конечно, туристы, которых привлекают живописные руины мечети.

Приглянувшиеся кинематографистам руины мечети Сейит Джамал ад-Дина не раз попадали в объектив кинокамеры. Еще целое здание можно увидеть в одной из первых лент, снятых киностудией «Туркменфильм» в 1936 году – это фильм «Умбар». А нынешние руины стали фоном одной из сцен известного художественного фильма «Офицеры.

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