Вторник, 8 Сентября 2020 12:28

АрмИнфо.Международные системы быстрых денежных переводов позволяют легко и быстро получать и отправлять переводы в разные страны мира, не имея банковского счета. Клиенты Ардшинбанка также могут получить деньги, отправленные через системы быстрых денежных переводов, без посещения банка, переведя деньги напрямую на карту или на расчетный счет.

Для перевода денег на карту или счет необходимо позвонить на бесплатный номер 080002222, указать код перевода, валюту перевода и сумму, имя и фамилию отправителя, после чего клиент проходит идентификацию и перевод делается в течение нескольких минут.

При необходимости конвертации валюты применяется льготный курс обмена.

Партнерами Ардшинбанка являются системы быстрых денежных переводов MoneyGram, UniStream, Ria, IntelExpress, Moneytun, ConversTrasnsfer, Best и TELCELL, которые позволяют получать или отправлять деньги в любую точку мира.

Центр связи Ардшинбанка доступен круглосуточно по телефону 012-222222.