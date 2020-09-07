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 Понедельник, 7 Сентября 2020 20:12
Марианна Мкртчян

Пашинян: Этим классическим концертом в Берде мы формируем стратегический вектор развития армянских приграничных общин

Пашинян: Этим классическим концертом в Берде мы формируем стратегический вектор развития армянских приграничных общин

АрмИнфо. Этим классическим концертом в Берде мы формируем стратегический вектор развития армянских приграничных общин. Об этом 7 сентября на открытии 21-го Международного музыкального фестиваля <Ереваснкие перспективы> заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, при этом добавив, что впервые симфонический оркестр страны дает концерт в Берде.

Напомнив о том, что 28 августа высшее руководство Армении отдало дань уважения армянским военнослужащим, героически защищающим рубежи страны, в том числе и вовремя июльских боев, Пашинян выразил благодарность героическим жителям Тавуша, обеспечивающим надежный тыл для армянской армии.

При этом он констатировал, что сегодня есть несколько причин для гордости, в числе которых строительство новых домов в общине Чинари и которые будут сданы под ключ в конце текущего года, строительство новых дорог в приграничных Мовсес, Неркин Кармрахбюр, Айгепар. "До конца года, года планируется строительство парка "для матерей и сыновей" в Айгепаре. В приграничных общинах ремонтируются крыши, пострадавшие от артобстрелов. И хотел бы сказать, что это делается не только для жителей этих общин, для наших граждан, но и в первую очередь для наших солдат, стоящих на передовой. Чтобы оглядываясь назад они видели надежный тыл, стремящийся в будущее, развивающийся и процветающий. Мы закладываем новый вектор жизни в общинах, чтобы их жители имели возможность, в том числе и приобщаться к культурной жизни, наслаждаться классической музыкой по вечерам, купив билет в соседней кассе.  Этим классическим концертом мы формируем стратегический вектор развития армянских приграничных общин", - заключил премьер. 

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