Понедельник, 7 Сентября 2020 20:10

АрмИнфо. Если учитывать темпы и масштабы наращивания Азербайджаном своего военного арсенала, то становится ясно, что он покупает оружие не для хранения на складах, а, скорее, с намерением использовать его когда-нибудь.

Об этом глава МИД Арцаха Масиса Маиляна заявил в интервью действующему в Барселоне информационному агентству , отвечая на вопрос, допускают ли в Степанакерте вероятность еще одной агрессии со стороны азербайджанских Вооруженных сил.

При этом министр выразил убеждение, что он будет использовать любую возможность, чтобы нащупать почву и определить подходящее время для начала новой агрессии.

"Мы видели, как Азербайджан сделал это в апреле 2016 года и совсем недавно, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области Армении. В обоих случаях последовал адекватный ответ со стороны вооруженных сил Арцаха и Армении. Нет оснований полагать, что Азербайджан не повторит свою попытку, когда почувствует себя достаточно сильным для того, чтобы предпринять новую военную авантюру. Конечно, мы это знаем, и Армия обороны Арцаха, как и прежде, готова дать отпор любой агрессии", - подчеркнул Маилян.

На утчонение, какую работу в данном контексте проводят МИД и правительство Арцаха в целом на международной дипломатической арене для того, чтобы укрепить позиции вашей республики, учитывая тот факт, что она продолжает оставаться непризнанной, дипломат отметил, что МИД и власти Арцаха в целом делают все возможное, чтобы представить миру истинную картину событий.

"Позиция нашей республики остается неизменной с момента провозглашения независимости. Мы всегда выступали за разрешение конфликта исключительно мирным путем. Данная позиция неоднократно озвучивалась как публично, так и во время встреч с Действующим председателем ОБСЕ и сопредседателями Минской группы, а также была выражена во многих заявлениях МИД, распространенных в международных организациях, таких как ОБСЕ, ООН, СЕ и т. д. Мы не скрываем того факта, что хотим мира, в то же время мы понимаем, что имел в виду древний латинский философ, утверждая: "Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне". И мы уже прошли через это", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства НКР.

Вместе с тем Маилян констатировал, что порой достаточно беглого взгляда на регион, чтобы понять основные причины событий, происходящих в зоне конфликта.

"Как Вы отметили в своем первом вопросе, тысячи демонстрантов в Баку потребовали от правительства Азербайджана начать широкомасштабную войну. Однако справедливости ради следует отметить, что демонстранты, ворвавшиеся в здание парламента страны, имели также антиправительственные настроения. Это свидетельствует о роли конфликта во внутренней жизни Азербайджана, как и о том, насколько азербайджанское общество и правительство готовы к миру или мирному урегулированию конфликта.

Невозможно добиться мира в одностороннем порядке, к нему должны стремиться все стороны конфликта. И как бы громко мы ни заявляли о своей готовности достичь мира с нашими соседями, они тоже должны быть готовы и склонны к миру. К сожалению, в течение многих лет антиармянские настроения в Азербайджане возводились в ранг государственной политики, и вместо того, чтобы готовить свое население к миру, Азербайджан готовил его к войне. Такова сегодняшняя реальность. И с этой реальностью международное сообщество должно считаться. Независимо от того, признана страна или нет, мы должны заботиться именно о народе. И мы делаем все от нас зависящее не только для обеспечения безопасности и защиты своего народа, но и для того, чтобы играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности в регионе", - отметил он.

На уточнение, почему же подвижек в переговорном процессе не произошло, как это прогнозировали многие аналитики, после приход Никола Пашиняна к власти в Армении в 2018 году, Маилян еще раз отметил, что мир не может быть достигнут в одностороннем порядке.

По его словам, Азербайджан также должен стремиться к миру, содействуя установлению атмосферы доверия, которая позволит запустить мирный процесс.

"Без исключения возможности применения силы и без создания атмосферы, способствующей возобновлению мирных переговоров, ситуация не изменится к лучшему. И, самое главное, Азербайджан должен раз и навсегда понять, что без восстановления трехстороннего формата переговоров с прямым участием в них Республики Арцах наивно ожидать какого-либо ощутимого прогресса в мирном процессе. Позвольте напомнить, что на сегодняшний день единственным значительным достижением в мирном процессе является подписание бессрочного Соглашения о прекращении огня от 12 мая 1994 года, когда Арцах напрямую участвовал в переговорах. Вполне логично, что если Соглашение о прекращении боевых действий и огня было подписано Арцахом (Нагорным Карабахом) как одной из двух основных сторон конфликта, то и мирный договор должен быть согласован и подписан Арцахом. Игнорирование этого факта будет означать сознательное отрицание мира.

Азербайджан и соответствующие международные структуры должны работать над улучшением ситуации с правами человека в Азербайджане, содействуя демократическому развитию в стране и просвещая общество относительно преимущества мира, а не войны", - сказал глава МИД НКР.

На просьбу дать оценку позиции Турции в этом вопросе, Маилян сказал, что Анкара никогда не занимала нейтральную позицию в отношении конфликта, несмотря на то, что она является членом Минской группы ОБСЕ, которая посредством своего трехстороннего сопредседательства выступает посредником в мирном урегулировании конфликта.

"Это единственная страна в регионе, которая не только публично заявила о поддержке Азербайджана, но и оказала ему содействие в блокаде Армении и Республики Арцах. Не секрет, что Турция способствует также строительству армии Азербайджана, учитывая, что многие азербайджанские офицеры проходят подготовку в Турции, а турецкие военные консультанты дают рекомендации военному руководству Азербайджана.

Считаем заявление правительства Турции в поддержку провокаций и нарушений Азербайджаном режима прекращения огня неприемлемым. Еще раз подчеркиваем, что подобная позиция Турции делает бессмысленным ее членство в Минской группе ОБСЕ.

Следует понимать, что Южный Кавказ - это регион с очень сложной геополитикой и множеством акторов, как региональных, так и внешних, преследующих различные интересы. И не случайно странами-сопредседателями Минской группы по урегулированию конфликта являются Россия, Франция и США.

Ясно одно: возобновление боевых действий будет катастрофическим не только для региона, но и для всего международного сообщества. Республика Арцах готова взять на себя свою долю ответственности за поддержание мира и безопасности в регионе; настало время, чтобы и другие заинтересованные акторы сделали то же самое", резюмировал глава внешнеполитического ведомства НКР.