Понедельник, 7 Сентября 2020 20:08

АрмИнфо.В Комитете государственных доходов (КГД) Армении выявил очередное преступление направленной против экономической безопасности страны - на этот раз ввоз в страну моторного масла по поддельным накладным.

Так, согласно сообщению пресс-службы КГД РА, в соответствующие структуры ведомства поступила информация о том, что путем включения ложных данных в налоговые документы организовывается ввоз грузовым автотранспортом большого количества автомобильного моторного масла из государства-члена Евразийского экономического союза (России) в Республику Армения.

Сотрудниками КГД были разработаны и реализованы широкомасштабные оперативно- сыскные мероприятия, в ходе которых грузовик DAF, управляемый A.П, въехал на территорию таможенного пункта "Баграташен", где водитель предъявил фальшивые накладные для получения соответствующих таможенных оформлений.

Согласно представленной накладной, товар, купленный в Российской Федерации и ввозимый в Республику Армения - гидрофуз из подсолнечного масла.

"Оперативники осмотрели автомобиль и его содержимое, в результате чего под мешками с пшеничными отрубями обнаружили моторное масло

(более 6 тысяч литров) типа "СИНТЕК", "ГАЗПРОМНЕФТЬ", "РОСНЕФТЬ" и "РОЛЬФ". По факту возбуждено уголовное дело, фура подверглась обыску, а затем вместе с выявленной продукцией были конфискованы.

Ведется следствие, принимаются меры по определению круга лиц, вовлеченных в преступную цепочку, а также оценки окончательной суммы ущерба, нанесенного государству", - сообщили в КГД РА.