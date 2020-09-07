Понедельник, 7 Сентября 2020 18:40

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии

Жаиру Болсонару по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в поздравительном послании Пашиняна в частности, говорится: "Хотел бы выразить самые теплые пожелания Вам и дружественному народу Бразилии по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Между Арменией и Бразилией установлено тесное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии.

Полон надежды, что совместными усилиями мы сможем продвигать повестку нашего двустороннего сотрудничества, наполняя ее новыми программами и инициативами.

Мы высоко ценим важнейшую роль Бразилии в региональных и глобальных вопросах. Убежден, что Ваша прекрасная и привлекательная страна скоро преодолеет вызов эпидемии и продолжит движение по пути развития".