Понедельник, 7 Сентября 2020 18:34

АрмИнфо. В канадском городе Монреаль установили памятник великому армянскому композитору Комитасу.

Как сообщает Армянский национальный комитет Канады, официальная церемония открытия памятника (скульптор Мкртич Таракджян) состоялось в конце прошлой недели.

"Комитас, преследуемый в 1915 году во время Геноцида армян, выжил, но пережил страшный эмоциональный удар. Благодаря Комитасу выжили и тысячи народных песен Армении", - говорится в сообщении Организации.

Комитас (Согомон Согомонян) - армянский священнослужитель, музыковед, композитор, аранжировщик, певец. Он считается основоположником армянской национальной музыкальной школы и этномузыкологии. Благодаря трудам Комитаса, его научным исследованиям, усилиям по сохранению музыкального наследия и собственным музыкальным композициям, он стал источником большого вдохновения для армянских музыкантов и не-музыкантов.

В период 1-й мировой войны правительство младотурок начало осуществлять свою программу по жестокому и бесчеловечному уничтожению армянского народа. В апреле 1915 года вместе с целым рядом выдающихся армянских писателей, публицистов, врачей, юристов был арестован и Комитас. После ареста, сопровождаемого насилием, он был сослан вглубь Анатолии, где стал свидетелем зверского уничтожения светлых умов нации. Несмотря на то, что благодаря влиятельным личностям Комитас был возвращён в Константинополь, пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжёлых думах - сломленный и печальный.

В 1916 году здоровье Комитаса ухудшилось, и его поместили в психиатрическую клинику. Однако не было никакой надежды на выздоровление. Медицина оказалась бессильной перед губительной болезнью. Гений армянской музыки нашёл своё последнее пристанище под Парижем, в лечебнице городка Вильжюиф, проведя там почти 20 лет. 22 октября 1935 года Комитас скончался. Весной 1936 года его прах был перевезён в Армению и предан земле в Ереване. Сегодня Комитас покоится в Пантеоне деятелей культуры.