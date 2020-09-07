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 Понедельник, 7 Сентября 2020 18:33
Карина Манукян

Крестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляцию

Крестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляцию

АрмИнфо. Судебное заседание по делу Грайра Товмасяна и его крестника Норайра Паносяна отложено. Соответствующее решение было принято сегодня, 7 сентября.

В ходе заседания было представлено решение Комендатуры касательно показаний к самоизоляции Паносяну, поскольку его мать заразилась коронавирусом.

Следующее судебное заседание назначено на 14 сентября.

Как установило следствие, бывший сотрудник Минюста Армении Норайр Паносян, занимая в 2011-2014 годах должность начальника инспекции по контролю над законностью в Минюсте, вместе с рядом других должностных лиц лишил двух нотариусов возможности зарегистрировать свои рабочие помещения в безвозмездное пользование. Эти помещения Паносян хотел приобрести сам. Для этого он договорился с сотрудниками Минюста и мэрии Еревана, которые организовали фиктивные аукционы по продаже этих помещений, по ценам существенно ниже рыночных.

В частности, территория в 1-м тупике проспекта Баграмяна, рыночной стоимостью в 63,4 миллиона драмов (около 133 тысяч долларов), была продана за 47,5 миллиона, а на улице Багратуняц, стоимостью в 33,5 миллиона (70 тысяч долларов), - за 3,8 миллиона.

Эти территории принадлежали мэрии Еревана, которая в результате недополучила доходы, а нотариусы лишились безвозмездной территории для работы. Задержан также сотрудник ЗАО "Операции по земле и недвижимости" Тигран Тер-Арутюнов, который и дал заниженную оценку недвижимости. По данному делу в качестве обвиняемого проходит также Грайр Товмасян

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