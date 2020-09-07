Понедельник, 7 Сентября 2020 18:32

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 29, 31/36, 36а, 36/3 на улице Г.Нжде, жилой дом 10 на улице Чехова, жилые дома 51а на улице 9 Мая, 10 на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на улице Ехбайрутяна, подъезды 2-3 жилого дома 31а на пр. Баграмяна, жилой дом 25 на пр. Баграмяна, жилые дома 4, 11б на улице Суреняна, жилые дома 2/2, 3 у Канакерской ГЭС, жилой дом 23 на улице Гр.Кочара, жилые дома 2, 76 на улице А.Аветисяна, жилой дом 46 на пр. Комитаса, жилые дома 16, 18 на улице А.Хачатряна, жилые дома 27, 27/1,29, 29/1, 31,33 и собственные дома на улице А.Хачатряна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Айгекци и Манушяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание школы N132, детский сад N33, собственные дома 20-55 на улице Заваряна, собственные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 23, 23/7, 28 на улице Ер.Кочара, собственные дома 1-23 на улице Шагиняна, собственные дома 68-113 на улице Чаренца, собственные дома 11-103 на 1-ом переулке Чаренца, собственные дома 36, 38 на 6-ой улице Айгестана, 7, 9, 15 на улице Туманяна, жилой дом 38 на улице Исаакяна, жилой дом 5 на пр. Саят-Нова, частично улицы Айгестана 9, 10, жилой дом 50 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 64, 82, 84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 40 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 30 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 14/3 в квартале "Норашен", жилой дом 12 на улице Назарбекяна; жилой дом 6 на пр. Гая в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 3 на переулке Тотовенца, жилые дома 48, 48/3 на улице Молдовакан, собственные дома 2-29 на улице Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 53 на пр. Гая в 4- ом Норкском массиве; жилой дом 7 на улице Микояна в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 38, 75, 81, 85, 95, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 4, 5, 6 жилого дома 45 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 1/1 в квартале ''Саят-Нова'', 48 в квартале 'Дуряна'', 63 в квартале ''Брюсова'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11 на улице Люксембург в Аване;

в Котайкской области:

10?00-16?30 улицы Шаумяна, Спандаряна, Сафаряна, Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Нова, частично улицы Ширака, Комитаса, Абовяна,

Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

в Гегаркуникской области:

14?30-16?30 семинария, школа "Вазгенян", дом отдыха "Грохнери" ('Дом Писателей"), общественный пляж N2 и пляж "Наири", ООО "Карен", ЧП

"Раф ев Серине", "Марута Груп", 'Арас Контракт", "Москва-1", "Карен Арутюнян", Парусная база и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.