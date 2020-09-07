Понедельник, 7 Сентября 2020 17:53

АрмИнфо. Дорога в селе Мовсес Тавушской области Армении по своим параметрам не должна отличаться от дороги на улице Абовяна в центре Еревана. Об этом 7 сентября в ходе встречи с жителями села заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, правительство страны последовательно осуществляло и осуществляет программы по модернизации автомобильных дорог, каждый участок которых будет поочередно отремонтирован. Но для этого необходима и ответственность граждан, которые, выходя из магазина, наряду с покупками, должны иметь при себе и чек контрольно-кассовых аппаратов, выполнять свои налоговые обязательства. Вокруг идеи, выдвинутой правительством страны, должна сформироваться жизнь.

Каждый гражданин должен осознать, что нет решения проблемы, кроме работы, он должен каждый день, оценивая ситуацию, задумываться над вопросом о том, как позитивно повлиять на свою жизнь. В

республике, продолжил Никол Пашинян, тысячи гектаров необрабатываемых земель. Естественно, государство должно сделать все

для того, чтобы они обрабатывались. А для этого важно обеспечить доступность финансовых средств, дешевым топливом,

благоустроенными дорогами, отрегулированным рынком. Все эти проблемы необходимо решать совместными с гражданами страны усилиями, отметил глава армянского правительства.