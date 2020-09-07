Понедельник, 7 Сентября 2020 17:50

АрмИнфо.Монастырский комплекс Мармашен будет благоустроен. Об этом сообщается на странице Правительства Армении в Facebook.

Отмечается, что работы включают также археологическую разведку и раскопки.

Монастырский комплекс Мармашен находится в 2 км юго-западнее села Ваграмаберд, на левом берегу реки Ахурян, и был известным культурным и религиозным центром средневековой Армении. Монастырский комплекс состоит из Большой и Малой (Верхней) группы памятников. В состав Большой группы входят церковь Катогике, три безымянные церкви, притвор- гавит и кладбище.Церковь Катогике (Кафедральная) - главная церковь Большой группы памятников. Согласно надписи, в 988-1029 гг. церковь возвел князь Ваграм Пахлавуни.

Церковь Катогике представляет собой один из лучших образцов анийской школы армянской архитектуры. Предполагается, что церковь возвел архитектор Трдат. Вторая церковь находится в 1,5 м севернее церкви Катогике. Вероятно, построена одновременно с ней. Как своей композицией, так и деталями и декором представляет собой уменьшенный образец церкви Катогике. Сохранились лишь северная и восточная стены. Третья церковь была возведена в XI в. , и находится с южной стороны церкви Катогике. Четвертая церковь расположена в юго-западной стороне комплекса.

Открылась в результате раскопок 1954-1956 гг.; сохранились цоколь и два ряда кладки стен. Притвор- гавит примыкает к церкви Катогике с запада. Это четырехстолпное, центричное сооружение служило усыпальницей. Здесь покоится и князь Ваграм Пахлавуни. В конце ХIХ в. его надгробие было заменено новым.

Монастырь Мармашен многократно ремонтировался. В 1870 г. Мкртич Джалалян после проведенного им ремонта открыл при монастыре школу. В 1900 г. ремонтные работы произвел католикос Мкртич I Ванеци (Хримян hАйрик). С 1950-х гг. периодически осуществлялись ремонтные работы. В 2001 г. церковь Катогике была восстановлена усилиями итальянского благотворителя Гаяне Казнати.