Понедельник, 7 Сентября 2020 15:56

АрмИнфо.Beeline объявляет о завершении нового этапа модернизации мобильной сети 4G. Как сообщает пресс-служба компании, с целью увеличения скорости интернета, Beeline модернизировал сеть 4G на 29 станциях Еревана.

Источник информирует, что если ранее пропускная способность сети составляла 187Мбит/с, то сейчас соответствует гигабитному стандарту LTE и скорость достигает 489 Мбит/с.

<Мы в Beeline постоянно развиваем наши сети, стремясь максимально соответствовать техническому прогрессу, и удовлетворять растущие требования наших клиентов. Новая сеть обеспечит самую высокую скорость мобильного интернета, даже в самых загруженных районах столицы, и в будущем станет основой новых современных услуг>, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В сообщении поясняется, что этой сетью могут воспользоваться те абоненты, смартфоны которых соответствуют гигабитному стандарту LTE, позволяющему в зависимости от загрузки сети иметь в 2 и более раз выше скорость загрузки. В частности, этому гигабитному стандарту соответствуют iPhone XR и смартфоны Samsung, начиная с 8-й и выше серий.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/).