Понедельник, 7 Сентября 2020 15:40

АрмИнфо. Премьер -министр Армении Никол Пашинян 7 сентября отправился в поездку по приграничным общинам Тавушской области.

<Сегодня я посещаю приграничные общины Тавушской области. Первой остановкой был Чинари, где я поблагодарил приграничных жителей за их решительную поддержку наших Вооруженных Сил в победоносных июльских боях. Также я ознакомился со строительством нового дома одного из жильцов. Его дом был полностью разрушен в результате обстрела>, - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

6 августа правительство РА приняло решение направить на восстановление пострадавших в результате обстрелов со стороны Азербайджана приграничных сел Армении 302,6 млн драмов. В частности, предусмотрено направить 110 млн драмов на возмещение потерь недвижимого имущества жителей сел Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Чинари. Еще 84 млн драмов будут использованы на ремонт школ и убежищ в селах Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр и Чинари. Кроме того, 82, 6 млн драмов планируется направлены на строительство в селе Неркин Кармирахпюр сквера и благоустройство территорий. В целях более эффективной организации работ принято решение о вовлечении в программу новых строительных организаций. В селе Чинари предусмотрено с нуля построить дом, разрушенный в результате обстрелов, а в селе Неркин Кармирахпюр построить сквер на месте разрушенного дома, в котором никто не проживает.