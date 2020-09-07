Понедельник, 7 Сентября 2020 15:32

АрмИнфо. 7 сентября перед зданием Правительства РА стартовала акция протеста граждан, желающих вернуться в Россию. Напомним, что это не первая протестная акция; аналогичная прошла 4 сентября у здания Национального Собрания.

Требование протестующих остается неизменным - открыть хотя бы сухопутные границы, чтобы они смогли въехать на российскую территорию. Участники акции обращают внимание на то, что изначально приезжали в Армению на короткий срок, по разным обстоятельствам, однако из-за введения ЧП и закрытия вследствие коронавируса границ остались в республике. Некоторые из них вынуждены жить по найму, имея в России свое жилье и возможность устройства на работу. У части протестующих остались в России члены семей. В связи с этим они надеются на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы получить четкие разъяснения касательно перспективы решения их вопроса.

Ранее протестующие встречались с главой МИД и депутатами, которые проинформировали их о том, что с российской стороной ведутся переговоры, однако решение вопроса не зависит исключительно от Армении, и требует многостороннего подхода, особенно с учетом эпидемиологической ситуации.